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Сельские жители в России живут на 2 года меньше городских

14:00 03.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Смертность сельских жителей в России на 14% выше, чем городских, они живут почти на 2 года меньше, чем горожане. Об этом в среду заявила вице- премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме.

"К сожалению, сейчас смертность сельских жителей на 14% выше, чем городских: сельские жители живут почти на 2 года меньше городских", - сказала Голикова.

Она напомнила, что для повышения уровня получения медицинской помощи сельскими жителями и обеспечения медпомощью всех населенных пунктов в 2019 году будут введены в эксплуатацию дополнительно 350 фельдшерско-акушерских пунктов в 60 субъектах, а в 2020 году будут заменены еще 1200 пунктов с высокой степенью износа.

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