С сегодняшнего дня в Брунее вводится смертная казнь за однополый секс и супружеские измены
14:12 03.04.2019 Источник: Эхо Москвы
В Брунее с этого дня вводится смертная казнь за однополый секс и супружеские измены. В ООН призывали власти султаната законы, которые правозащитники называют «драконовскими».
Геев в Брунее будут забивать камнями до смерти. Такое же наказание предусмотрено за прелюбодеяние. Уголовный кодекс тем самым приводится в соответствии с нормами шариата. Ужесточается ответственность за воровство. Осужденным отрубят конечности – руки и ноги.
Курс на исламизацию законодательства Бруней взял несколько лет назад. Там уже запрещены алкоголь, действуют санкции за появление внебрачных детей и пропуск пятничной молитвы. Смертная казнь существовала и раньше, но применялась крайне редко. Последний раз подобный приговор вынесли пару лет назад за преступление, связанное с наркотиками.
В ООН ранее требовали остановить вступление новых законов в силу, назвав их откатом в защите прав человека. Элтон Джон, Джордж Клуни и другие звезды также раскритиковали меры, пригрозив объявить бойкот отелям султана Брунея. Эхо Москвы
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