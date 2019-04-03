0
0
50
НОВОСТИ

С сегодняшнего дня в Брунее вводится смертная казнь за однополый секс и супружеские измены

14:12 03.04.2019 Источник: Эхо Москвы

В Брунее с этого дня вводится смертная казнь за однополый секс и супружеские измены. В ООН призывали власти султаната законы, которые правозащитники называют «драконовскими».

Геев в Брунее будут забивать камнями до смерти. Такое же наказание предусмотрено за прелюбодеяние. Уголовный кодекс тем самым приводится в соответствии с нормами шариата. Ужесточается ответственность за воровство. Осужденным отрубят конечности – руки и ноги.

Курс на исламизацию законодательства Бруней взял несколько лет назад. Там уже запрещены алкоголь, действуют санкции за появление внебрачных детей и пропуск пятничной молитвы. Смертная казнь существовала и раньше, но применялась крайне редко. Последний раз подобный приговор вынесли пару лет назад за преступление, связанное с наркотиками.

В ООН ранее требовали остановить вступление новых законов в силу, назвав их откатом в защите прав человека. Элтон Джон, Джордж Клуни и другие звезды также раскритиковали меры, пригрозив объявить бойкот отелям султана Брунея.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:33 03.04.2019
Актер Алексей Булдаков скончался на 69 году жизни
0
54
14:00 03.04.2019
Сельские жители в России живут на 2 года меньше городских
0
105
13:32 03.04.2019
Федеральная палата адвокатов выступила против предоставления СКР права на проведение судебной экспертизы - СМИ
0
131
13:20 03.04.2019
Песков сообщил о подготовке встречи Путина с президентом Эстонии
0
162
13:05 03.04.2019
В Кремле прокомментировали заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе
0
258
13:00 03.04.2019
Киев после визита в Москву Бойко и Медведчука запретил все авиаперелеты в Россию
0
212
12:32 03.04.2019
Саакашвили уверен, что Зеленский станет президентом Украины
0
200
12:20 03.04.2019
Назван минимальный доход, необходимый россиянам, чтобы "свести концы с концами"
0
273
12:05 03.04.2019
В КБР при оказании вооруженного сопротивления ликвидированы двое боевиков ИГ
0
200
12:00 03.04.2019
Подкомиссия ООН подтвердила принадлежность территорий по заявке РФ на шельф в Арктике
0
253

Возврат к списку