В РФ подготовлен законопроект о здоровом питании

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России подготовлен законопроект о здоровом питании. Документ может быть внесён в парламент до середины лета, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Идеология здорового питания впервые будет урегулирована законодательно», — сказала Голикова в ходе правительственного часа в Госдуме.



В декабре прошлого года пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что больше половины смертей в России связана с приёмом некачественной пищи и неправильным питанием.



Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что выбор продуктов питания часто нерационален, и количество случаев ожирения среди мужчин увеличилось вдвое. Говорит Москва

