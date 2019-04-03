В РФ подготовлен законопроект о здоровом питании
15:12 03.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В России подготовлен законопроект о здоровом питании. Документ может быть внесён в парламент до середины лета, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Идеология здорового питания впервые будет урегулирована законодательно», — сказала Голикова в ходе правительственного часа в Госдуме.
В декабре прошлого года пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что больше половины смертей в России связана с приёмом некачественной пищи и неправильным питанием.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что выбор продуктов питания часто нерационален, и количество случаев ожирения среди мужчин увеличилось вдвое. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 16:12 03.04.2019
- МВД РФ предлагает обязать мигрантов возмещать расходы на депортацию
- 16:00 03.04.2019
- Госдума отказалась вводить госмонополию на производство и оборот этилового спирта
- 15:32 03.04.2019
- Мандат Столтенберга продлили, чтобы не дать Трампу навязать НАТО преемника - Times
- 15:00 03.04.2019
- Смягчение муниципального фильтра возможно уже к единому дню голосования - Памфилова
- 14:33 03.04.2019
- Актер Алексей Булдаков скончался на 69 году жизни
- 14:12 03.04.2019
- С сегодняшнего дня в Брунее вводится смертная казнь за однополый секс и супружеские измены
- 14:00 03.04.2019
- Сельские жители в России живут на 2 года меньше городских
- 13:32 03.04.2019
- Федеральная палата адвокатов выступила против предоставления СКР права на проведение судебной экспертизы - СМИ
- 13:20 03.04.2019
- Песков сообщил о подготовке встречи Путина с президентом Эстонии
- 13:05 03.04.2019
- В Кремле прокомментировали заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать