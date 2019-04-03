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НОВОСТИ

В РФ подготовлен законопроект о здоровом питании

15:12 03.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России подготовлен законопроект о здоровом питании. Документ может быть внесён в парламент до середины лета, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Идеология здорового питания впервые будет урегулирована законодательно», — сказала Голикова в ходе правительственного часа в Госдуме.

В декабре прошлого года пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что больше половины смертей в России связана с приёмом некачественной пищи и неправильным питанием.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что выбор продуктов питания часто нерационален, и количество случаев ожирения среди мужчин увеличилось вдвое.  Говорит Москва

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