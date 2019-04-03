Мандат Столтенберга продлили, чтобы не дать Трампу навязать НАТО преемника - Times

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о продлении полномочий Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО было принято на минувшей неделе с тем расчетом, чтобы не дать президенту США Дональду Трампу возможности навязать альянсу кандидатуру преемника нынешнего главы. Об этом сообщила в среду газета "Таймс" со ссылкой на два неназванных высокопоставленных источника.

Один из них информировал, что продление мандата Столтенберга преследовало целью "ограничить возможность Трампа вмешиваться" в процесс смены главы Североатлантического альянса.



Другой же источник заметил, что у него создалось впечатление, что в НАТО предпочли перенести рассмотрение вопроса о преемнике Столтенберга на период после очередных выборов президента США, которые намечены на 3 ноября 2020 года. Другое дело, добавил он, что если Трамп одержит на этих выборах победу, то тогда его мнение будет неизбежно учитываться при рассмотрении новой кандидатуры генсека альянса.



Как напоминает издание, ранее Дональд Трамп неоднократно обвинял европейских партнеров США по НАТО в неспособности обеспечить необходимое финансирование оборонных расходов. Поводом для критики послужил тот факт, что из 29 членов альянса только 8 стран тратят на оборону предусмотренные НАТО не менее 2% от размеров своего ВПП.



Йенс Столтенберг, ранее дважды занимавший пост премьер- министра Норвегии (2000-2001 и 2005-2013), возглавляет Североатлантический альянс с 1 октября 2014 года. Ожидалось, что по истечении четырехлетнего срока он покинет пост генсека НАТО, однако его полномочия были продлены на 2 года - до конца сентября 2020 года. В заявлении же Североатлантического альянса, распространенном в минувший четверг в Брюсселе, было сказано, что мандат Столтенберга теперь продлен на новые 2 года - до 30 сентября 2022 года, и таким образом он должен пробыть на посту генсека в общей сложности 8 лет.

