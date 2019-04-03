МВД РФ предлагает обязать мигрантов возмещать расходы на депортацию

16:12 Источник: Эхо Москвы

МВД предлагает обязать мигрантов возмещать расходы на депортацию из России. Сейчас для выдворенных из страны за счет государства предусмотрен только повторный запрет на въезд в Россию до тех пор, пока они не оплатят затраты на высылку.

Нормы, которая обязывала бы мигрантов покрывать расходы на депортацию, в законе нет. В прошлом году по данным МВД из России было депортировано больше 6 тысяч иностранцев. Эхо Москвы