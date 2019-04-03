Данные о платежах Венесуэлы по долгу Минфин раскрывать не будет
17:40 03.04.2019 Источник: РБК
Минфин не комментирует платеж Венесуэлы по российскому кредиту на $3 млрд, заявил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак на форуме Московской биржи.
«Программа предоставления государственных кредитов является секретной. Все, что связано с отношениями между суверенным заемщиком и суверенным кредитором, не является публичной информацией, потому что это отношения двух суверенов. И чтобы дать информацию об отношениях, нужно как минимум спросить согласия у того суверена. В каждом соглашении есть оговорка о конфиденциальности», — заявил Сторчак.
В конце января он допускал, что с возвратом долга Венесуэлы могут возникнуть проблемы. РБК
НОВОСТИ
- 17:12 03.04.2019
- Покупка у РФ систем С-400 - это решенный вопрос - Чавушоглу
- 17:00 03.04.2019
- Спецслужбы Нидерландов призвали к отказу от технологий из РФ
- 16:32 03.04.2019
- РФ примет меры в случае появления кораблей НАТО у ее берегов - Шаманов
- 16:12 03.04.2019
- МВД РФ предлагает обязать мигрантов возмещать расходы на депортацию
- 16:00 03.04.2019
- Госдума отказалась вводить госмонополию на производство и оборот этилового спирта
- 15:32 03.04.2019
- Мандат Столтенберга продлили, чтобы не дать Трампу навязать НАТО преемника - Times
- 15:12 03.04.2019
- В РФ подготовлен законопроект о здоровом питании
- 15:00 03.04.2019
- Смягчение муниципального фильтра возможно уже к единому дню голосования - Памфилова
- 14:33 03.04.2019
- Актер Алексей Булдаков скончался на 69 году жизни
- 14:12 03.04.2019
- С сегодняшнего дня в Брунее вводится смертная казнь за однополый секс и супружеские измены
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать