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НОВОСТИ

Данные о платежах Венесуэлы по долгу Минфин раскрывать не будет

17:40 03.04.2019 Источник: РБК

Минфин не комментирует платеж Венесуэлы по российскому кредиту на $3 млрд, заявил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак на форуме Московской биржи.

«Программа предоставления государственных кредитов является секретной. Все, что связано с отношениями между суверенным заемщиком и суверенным кредитором, не является публичной информацией, потому что это отношения двух суверенов. И чтобы дать информацию об отношениях, нужно как минимум спросить согласия у того суверена. В каждом соглашении есть оговорка о конфиденциальности», — заявил Сторчак.

В конце января он допускал, что с возвратом долга Венесуэлы могут возникнуть проблемы.  РБК

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