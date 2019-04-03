В планах у Путина - визит в Италию летом
18:10 03.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Владимир Путин может посетить с визитом Италию летом текущего года. Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
"Да, [президент такую поездку] планирует летом, - сказал Ушаков. - Сроки пока не могу сказать, но планирует летом. Это есть в плане у президента".
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