Трамп сказал, кто виноват в том, что системы Patriot не пошли в Турцию
18:46 03.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп признал, что предыдущая американская администрация во главе с Бараком Обамой совершила ошибку, отказавшись поставить зенитно-ракетный комплекс Patriot ("Пэтриот") Турции. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в среду в Вашингтоне на конференции, приуроченной к двухдневному совещанию глав внешнеполитических ведомств стран - участниц НАТО.
Глава МИД Турции заверил, что его страна считает окончательно решенным вопрос о намерении Анкары приобрести у Москвы зенитные ракетные системы С-400. На просьбу уточнить, намерен ли он довести такую позицию до сведения госсекретаря США Майкла Помпео и помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона на предстоящих вскоре встречах, Чавушоглу ответил: "Определенно". "Это закрытый вопрос", - трижды сказал шеф турецкой дипломатии о планах Анкары купить С-400.
НОВОСТИ
- 19:30 03.04.2019
- Мамаеву и Кокорину суд снова продлил срок содержания под стражей
- 19:20 03.04.2019
- Столтенберг: Мы не станем зеркально отвечать на то, что делает Россия...
- 19:00 03.04.2019
- Генсек НАТО: Мы уйдем из Афганистана все вместе
- 18:10 03.04.2019
- В планах у Путина - визит в Италию летом
- 17:40 03.04.2019
- Данные о платежах Венесуэлы по долгу Минфин раскрывать не будет
- 17:12 03.04.2019
- Покупка у РФ систем С-400 - это решенный вопрос - Чавушоглу
- 17:00 03.04.2019
- Спецслужбы Нидерландов призвали к отказу от технологий из РФ
- 16:32 03.04.2019
- РФ примет меры в случае появления кораблей НАТО у ее берегов - Шаманов
- 16:12 03.04.2019
- МВД РФ предлагает обязать мигрантов возмещать расходы на депортацию
- 16:00 03.04.2019
- Госдума отказалась вводить госмонополию на производство и оборот этилового спирта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать