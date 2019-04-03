Трамп сказал, кто виноват в том, что системы Patriot не пошли в Турцию

18:46 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп признал, что предыдущая американская администрация во главе с Бараком Обамой совершила ошибку, отказавшись поставить зенитно-ракетный комплекс Patriot ("Пэтриот") Турции. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в среду в Вашингтоне на конференции, приуроченной к двухдневному совещанию глав внешнеполитических ведомств стран - участниц НАТО.

Глава МИД Турции заверил, что его страна считает окончательно решенным вопрос о намерении Анкары приобрести у Москвы зенитные ракетные системы С-400. На просьбу уточнить, намерен ли он довести такую позицию до сведения госсекретаря США Майкла Помпео и помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона на предстоящих вскоре встречах, Чавушоглу ответил: "Определенно". "Это закрытый вопрос", - трижды сказал шеф турецкой дипломатии о планах Анкары купить С-400.