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НОВОСТИ

Генсек НАТО: Мы уйдем из Афганистана все вместе

19:00 03.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО не должна находиться в Афганистане дольше, чем следует, и уйдет из этой страны вместе с войсками США. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в среду на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США.

"Мы не собираемся оставаться там навсегда, мы не намерены оставаться там дольше, чем необходимо. Мы вошли туда вместе, мы решим вопрос о нашем присутствии вместе. Когда наступит время, мы вместе уйдем", - заявил он.

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