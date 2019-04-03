Столтенберг: Мы не станем зеркально отвечать на то, что делает Россия...

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация Североатлантического договора (НАТО) не планирует разворачивать ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в среду на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США. В Вашингтоне Столтенберг принимает участие в двухдневном совещании глав внешнеполитических ведомств стран - участниц Североатлантического альянса.

"Мы будем действовать взвешенным и скоординированным образом. Мы не станем зеркально отвечать на то, что делает Россия. У НАТО нет намерения разворачивать ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Однако НАТО всегда будет делать шаги, необходимые для обеспечения вызывающего доверие и эффективного сдерживания", - сказал Столтенберг, комментируя ожидающийся слом российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).