Мамаеву и Кокорину суд снова продлил срок содержания под стражей

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресненский суд Москвы продлил на полгода меру пресечения в виде содержания под стражей футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в рамках уголовного дела о двух драках в центре Москвы. Об этом корр. ТАСС передает из суда.

"Продлить Мамаеву и Кокорину меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 сентября", - сказала судья Елена Абрамова. Кроме того, суд продлил арест до той же даты и двум другим фигурантам дела - Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому.