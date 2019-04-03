Мамаеву и Кокорину суд снова продлил срок содержания под стражей
19:30 03.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресненский суд Москвы продлил на полгода меру пресечения в виде содержания под стражей футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в рамках уголовного дела о двух драках в центре Москвы. Об этом корр. ТАСС передает из суда.
"Продлить Мамаеву и Кокорину меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 сентября", - сказала судья Елена Абрамова. Кроме того, суд продлил арест до той же даты и двум другим фигурантам дела - Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому.
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