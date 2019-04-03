Крым посчитал убытки полуострова за время нахождения в составе Украины
20:20 03.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экономические потери Крыма, понесенные им за время пребывания в составе Украины, превышают 1,5 трлн рублей, заявил депутат Госдумы от Крыма, член думского комитета по финансовому рынку Андрей Козенко.
"По самым скромным подсчетам, размер ущерба по обозначенным направлениям уже значительно превышает сумму в 1,5 триллиона [рублей]", - сказал он на первом заседании профильной рабочей группы Госдумы в среду.
15 марта на первом совместном заседании Совета Думы и Госсовета Крыма, приуроченном к пятилетию воссоединения полуострова с Россией, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил с помощью европейских парламентских структур обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери от нахождения в ее составе.
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