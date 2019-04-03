Зеленский "ни в коем случае не пророссийский кандидат" - советник

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат от партии "Слуга народна" Владимир Зеленский в случае победы на выборах президента будет придерживаться курса евроинтеграции, продолжит выполнение соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом в среду заявила советник Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова.

"Курс Владимира Зеленского будет на 100% проевропейским, соглашение об ассоциации будет выполняться", - сказала она в эфире украинского "Общественного ТВ".

Венедиктова также заверила, что Зеленский остается на курсе в Европу. "От этого Зеленский не отойдет", - отметила она, заверив, что он "ни в коем случае не пророссийский кандидат".