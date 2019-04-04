Boeing провела успешное испытание нового программного обеспечения 737 MAX 8
07:00 04.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Авиакомпания Boeing провела успешное испытание обновленного программного обеспечения модели 737 MAX 8. Об этом в среду со ссылкой на заявление компании сообщило агентство Reuters.
"Обновленное программное обеспечение сработало, как было задумано, и пилоты успешно приземлились, - говорится в заявлении. - Boeing проведет дополнительные испытания и демонстрационные полеты, чтобы показать, что мы определили проблему и учли все требования сертификации".
По данным Reuters, изменения были внесены в систему MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, "Система улучшения характеристик маневренности"). Как отмечает агентство, в ходе испытаний на борту самолета находился главный исполнительный директор Boeing Деннис Меленберг. Обновленное ПО в ближайшие недели представят экспертам Федерального авиационного управления США, уточняется в заявлении.
Вопрос об изменениях в системе MCAS привлекает особое внимание в связи с двумя катастрофами самолетов Boeing 737 MAX 8 за последние пять месяцев. 10 марта при крушении в Эфиопии погибли 157 человек, в том числе трое россиян, а 29 октября 2018 года в результате падения самолета в Яванское море погибли 189 человек. Причины катастроф пока официально не обнародованы, но ряд экспертов высказывал предположение о том, что некорректное программное обеспечение, загруженное в бортовой компьютер, могло заставить лайнеры начать внезапное снижение.
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