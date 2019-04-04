Источник: В Минздраве Якутии идут обыски

07:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обыски проводятся в здании министерства здравоохранения Якутии и квартире одного из заместителей министра, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

"Обыски идут в здании Минздрава Якутии, а также в квартире одного из заместителей министра", - сказал собеседник.

Он уточнил, что следственные мероприятия не связаны с делом о картельном сговоре фармацевтических предприятий республики на сумму около 3 млрд рублей.