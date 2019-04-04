Источник: В Минздраве Якутии идут обыски
07:15 04.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обыски проводятся в здании министерства здравоохранения Якутии и квартире одного из заместителей министра, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
"Обыски идут в здании Минздрава Якутии, а также в квартире одного из заместителей министра", - сказал собеседник.
Он уточнил, что следственные мероприятия не связаны с делом о картельном сговоре фармацевтических предприятий республики на сумму около 3 млрд рублей.
НОВОСТИ
- 07:30 04.04.2019
- Ведущий Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира
- 07:00 04.04.2019
- Boeing провела успешное испытание нового программного обеспечения 737 MAX 8
- 20:45 03.04.2019
- Зеленский "ни в коем случае не пророссийский кандидат" - советник
- 20:20 03.04.2019
- Крым посчитал убытки полуострова за время нахождения в составе Украины
- 19:30 03.04.2019
- Мамаеву и Кокорину суд снова продлил срок содержания под стражей
- 19:20 03.04.2019
- Столтенберг: Мы не станем зеркально отвечать на то, что делает Россия...
- 19:00 03.04.2019
- Генсек НАТО: Мы уйдем из Афганистана все вместе
- 18:46 03.04.2019
- Трамп сказал, кто виноват в том, что системы Patriot не пошли в Турцию
- 18:10 03.04.2019
- В планах у Путина - визит в Италию летом
- 17:40 03.04.2019
- Данные о платежах Венесуэлы по долгу Минфин раскрывать не будет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать