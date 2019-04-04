Ведущий Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира

07:30 Источник: НГ-Online

2 апреля во время выпуска дневного политического ток-шоу «Место встречи», посвященного реакции стран Запада на первый тур президентских выборов в Украине, ведущий передачи Андрей Норкин после речи одного из гостей, украинского журналиста, писателя и режиссера-документалиста Сергея Лойко о том, что «россияне — не свободные люди, а рабы», покинул студию, заявив, что «не собирается участвовать в спектаклях». Затем после одного из рекламных блоков в кадре появился новый ведущий Александр Гурнов.

Позднее в пресс-службе НТВ рассказали, что Норкин покинул студию из-за плохого самочувствия и сейчас находится на больничном.

Вера Цветкова



