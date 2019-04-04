Ведущий Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира
07:30 04.04.2019 Источник: НГ-Online
2 апреля во время выпуска дневного политического ток-шоу «Место встречи», посвященного реакции стран Запада на первый тур президентских выборов в Украине, ведущий передачи Андрей Норкин после речи одного из гостей, украинского журналиста, писателя и режиссера-документалиста Сергея Лойко о том, что «россияне — не свободные люди, а рабы», покинул студию, заявив, что «не собирается участвовать в спектаклях». Затем после одного из рекламных блоков в кадре появился новый ведущий Александр Гурнов.
Позднее в пресс-службе НТВ рассказали, что Норкин покинул студию из-за плохого самочувствия и сейчас находится на больничном.
Вера Цветкова
НОВОСТИ
- 07:15 04.04.2019
- Источник: В Минздраве Якутии идут обыски
- 07:00 04.04.2019
- Boeing провела успешное испытание нового программного обеспечения 737 MAX 8
- 20:45 03.04.2019
- Зеленский "ни в коем случае не пророссийский кандидат" - советник
- 20:20 03.04.2019
- Крым посчитал убытки полуострова за время нахождения в составе Украины
- 19:30 03.04.2019
- Мамаеву и Кокорину суд снова продлил срок содержания под стражей
- 19:20 03.04.2019
- Столтенберг: Мы не станем зеркально отвечать на то, что делает Россия...
- 19:00 03.04.2019
- Генсек НАТО: Мы уйдем из Афганистана все вместе
- 18:46 03.04.2019
- Трамп сказал, кто виноват в том, что системы Patriot не пошли в Турцию
- 18:10 03.04.2019
- В планах у Путина - визит в Италию летом
- 17:40 03.04.2019
- Данные о платежах Венесуэлы по долгу Минфин раскрывать не будет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать