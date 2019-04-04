Порошенко готов провести дебаты с Зеленским на стадионе

07:50 Источник: РОСБАЛТ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов встретиться для дебатов с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский», передает "Росбалт".

Однако, по его словам, правила дебатов, прописанные в законе о выборах президента, предполагают их проведение на базе общественного телевидения. «Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович», — добавил Порошенко.

Также украинский лидер отметил, что их с Зеленским «геополитические компасы» указывают в «диаметрально противоположных направлениях».



