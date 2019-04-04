СМИ: Эфиопский "Боинг" мог упасть из-за столкновения с птицей

08:15 Источник: РОСБАЛТ

Исходной причиной катастрофы самолета Ethiopian Airlines могло стать столкновение с птицей или «посторонним предметом», передает "Росбалт" со ссылкой на телеканал ABC News. Такие сведения телеканалу предоставили источники, знакомые с ходом расследования авиакатастрофы.

По информации источников, из-за столкновения мог сломаться датчик угла атаки, после чего была активирована система коррекции маневрирования (MCAS). Пилоты не смогли вернуть контроль над управлением, и самолет потерпел крушение.



