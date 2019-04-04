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В правительстве обсуждается возможность выдачи маткапитала после рождения первого ребенка - Голикова

09:00 04.04.2019 Источник: Ведомости

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).

Ранее Голикова говорила, что россиянки стали позже рожать первого ребенка: если в 2000 г. 60% всех родившихся детей рожали женщины до 25 лет, то в 2017 г. – лишь 45%. 

Российская семья может получить материнский капитал за второго рожденного или усыновленного ребенка с 2007 г. Его размер не менялся с 2015 г., до конца 2019 г. он составляет 453 000 руб., а с 2020 г. сумма вырастет до 470 240 руб. Ведомости

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