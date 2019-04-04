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НОВОСТИ

Экс-главу компании Nissan Карлоса Гона вновь арестовали в Японии

09:05 04.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Бывшего главу компании Nissan Карлоса Гона снова арестовали в Японии. Это произошло менее чем через месяц после того как бизнесмена отпустили под залог.

Прокуратура Токио подозревает Карлоса Гона в новых финансовых махинациях. На этот раз дело связано с нецелевым использованием денег компании Nissan для личных нужд, сообщает телеканал NHK. В надзорном ведомстве полагают, что бывший глава автоконцерна украл примерно 5 миллионов долларов. Деньги могли быть потрачены на покупку яхты, других предметов роскоши, а также инвестиции в фирму сына. За день до ареста бизнесмен сообщил в твиттере о намерении рассказать правду о выдвинутых ранее против него обвинениях. Гон планировал провести пресс-конференцию через неделю. Однако ночью его задержали дома и отвезли в прокуратуру. Возмутительным назвал бизнесмен свой арест. Он заявил через адвоката, что компания Nissan пытается заставить его замолчать и пообещал, что не сломается, сообщает CNN. На свободе экс-глава одного из крупнейших в мире производителей автомобилей провёл чуть меньше месяца. Гон 6 марта вышел под залог в 9 миллионов долларов после обвинений в нарушении закона о финансовых сделках и злоупотреблении служебным положением.

Это уже четвёртый ордер на арест, выданный в отношении Гона, отмечают СМИ. Для японской системы правосудия не характерен повторный арест подозреваемого после того, как его отпустили под залог. Эхо Москвы

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