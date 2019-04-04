Британская Палата общин хочет обязать Мэй просить о переносе Brexit

09:32 Источник: Коммерсант.ru

Палата общин британского парламента одобрила законопроект, который обяжет премьер-министра Терезу Мэй просить об отсрочке «Брексита». Так будет исключен вариант выхода из Евросоюза без соглашения 12 апреля, сообщает Reuters.

За документ проголосовали 313 парламентариев, против — 312. Теперь он будет направлен в Палату лордов. Коммерсантъ

