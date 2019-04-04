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Число россиян, живущих с ВИЧ, превысило миллион - СМИ

10:00 04.04.2019 Источник: РБК

Число живущих в России граждан с диагнозом ВИЧ превысило 1 млн человек, следует из справки, подготовленной Федеральным научно-методическим центром по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора. Документ есть у РБК.

«К концу 2018 года в стране проживали 1 007 369 россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция, исключая 318 870 умерших больных», — говорится в документе.

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