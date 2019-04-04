Число россиян, живущих с ВИЧ, превысило миллион - СМИ
10:00 04.04.2019 Источник: РБК
Число живущих в России граждан с диагнозом ВИЧ превысило 1 млн человек, следует из справки, подготовленной Федеральным научно-методическим центром по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора. Документ есть у РБК.
«К концу 2018 года в стране проживали 1 007 369 россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция, исключая 318 870 умерших больных», — говорится в документе.
НОВОСТИ
- 10:32 04.04.2019
- Британские депутаты возложили на РФ ответственность за действия, приведшие к приостановке ДРСМД
- 10:20 04.04.2019
- В потребительскую корзину предлагают добавить витамины
- 10:05 04.04.2019
- В Сенат США внесен законопроект о новых санкциях против РФ
- 09:32 04.04.2019
- Британская Палата общин хочет обязать Мэй просить о переносе Brexit
- 09:20 04.04.2019
- В Венесуэле начался уголовный процесс над Гуайдо
- 09:05 04.04.2019
- Экс-главу компании Nissan Карлоса Гона вновь арестовали в Японии
- 09:00 04.04.2019
- В правительстве обсуждается возможность выдачи маткапитала после рождения первого ребенка - Голикова
- 08:40 04.04.2019
- НАТО не исключает ядерного удара по России - польский генерал
- 08:30 04.04.2019
- Нетаньяху хочет обсудить Сирию с Путиным
- 08:15 04.04.2019
- СМИ: Эфиопский "Боинг" мог упасть из-за столкновения с птицей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать