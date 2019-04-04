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В Сенат США внесен законопроект о новых санкциях против РФ

10:05 04.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Законопроект о новых санкциях против России внесен в американский Сенат. Авторы документа предлагают наказать Москву за вмешательство в выборы, чтобы предотвратить подобное в дальнейшем. Санкции могут ввести против ряда крупнейших российских банков, энергетических компаний, высокопоставленных чиновников и бизнесменов. В эффективности таких мер сомневается экономист Михаил Хазин

Хазин считает, что еще одной проблемой в понимании Вашингтоном Москвы является отсутствие достаточного количества специалистов по России. Между тем подобный законопроект о санкциях уже вносили те же авторы на рассмотрение конгресса в прошлом году, но тот документ так и не был вынесен на голосование.  Эхо Москвы

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