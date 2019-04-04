0
0
0
НОВОСТИ

В потребительскую корзину предлагают добавить витамины

10:20 04.04.2019 Источник: Известия

В новую потребительскую корзину, состав которой может быть утвержден уже в 2021 году, хотят добавить витаминный и минеральный комплекс. С таким предложением выступил ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи — инициатива уже обсуждалась на рабочей группе в Минтруде, рассказали «Известиям» в учреждении. Предполагается, что граждане будут принимать таблетки три месяца в год.

Это может восполнить нехватку витаминов, но обойдется россиянам в дополнительные 604,8 рубля. А прожиточный минимум, который рассчитывается на основе потребительской корзины, увеличится почти на 2%. 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 04.04.2019
Британские депутаты возложили на РФ ответственность за действия, приведшие к приостановке ДРСМД
0
42
10:05 04.04.2019
В Сенат США внесен законопроект о новых санкциях против РФ
0
92
10:00 04.04.2019
Число россиян, живущих с ВИЧ, превысило миллион - СМИ
0
92
09:32 04.04.2019
Британская Палата общин хочет обязать Мэй просить о переносе Brexit
0
133
09:20 04.04.2019
В Венесуэле начался уголовный процесс над Гуайдо
0
164
09:05 04.04.2019
Экс-главу компании Nissan Карлоса Гона вновь арестовали в Японии
0
149
09:00 04.04.2019
В правительстве обсуждается возможность выдачи маткапитала после рождения первого ребенка - Голикова
0
163
08:40 04.04.2019
НАТО не исключает ядерного удара по России - польский генерал
0
238
08:30 04.04.2019
Нетаньяху хочет обсудить Сирию с Путиным
0
227
08:15 04.04.2019
СМИ: Эфиопский "Боинг" мог упасть из-за столкновения с птицей
0
231

Возврат к списку