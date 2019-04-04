В потребительскую корзину предлагают добавить витамины
10:20 04.04.2019 Источник: Известия
В новую потребительскую корзину, состав которой может быть утвержден уже в 2021 году, хотят добавить витаминный и минеральный комплекс. С таким предложением выступил ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи — инициатива уже обсуждалась на рабочей группе в Минтруде, рассказали «Известиям» в учреждении. Предполагается, что граждане будут принимать таблетки три месяца в год.
Это может восполнить нехватку витаминов, но обойдется россиянам в дополнительные 604,8 рубля. А прожиточный минимум, который рассчитывается на основе потребительской корзины, увеличится почти на 2%.
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