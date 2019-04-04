0
0
143
НОВОСТИ

США разработают систему обнаружения гиперзвуковых ракет

11:00 04.04.2019 Источник: Газета.Ru

Замглавы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд заявил на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса США, что в течение трех лет в Соединенных Штатах будет разработана система предупреждения о пусках гиперзвуковых ракет. Запись его выступления опубликована на сайте комитета по делам вооруженных сил.

По его словам, система обнаружения запуска гиперзвуковых ракет будет состоять из «дешевых» сенсоров, размещенных на околоземной орбите. Он выразил надежду, что их начнут размещать уже через три года.

Также Руд подчеркнул, что противоракетная защита является одним из приоритетов в оборонной стратегии США, отметив, что в последнее время американские военные разместили на Аляске 20 дополнительных установок ПРО.

Ранее издание Defense News сообщало, что США переходят к обороне против гиперзвука. Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 04.04.2019
Япония вновь выразила протест из-за учений на Ю.Курилах
0
44
12:05 04.04.2019
НАТО усиливает ядерный компонент в военных учениях - Грушко
0
42
12:00 04.04.2019
КС РФ признал законным повышение пенсионного возраста
0
55
11:32 04.04.2019
Джо Байден объяснил, зачем трогал женщин
0
100
11:20 04.04.2019
Король Саудовской Аравии подарил Ираку $1 млрд
0
114
11:05 04.04.2019
Коллекторы выяснили причины отказа должников погашать кредиты
0
136
10:32 04.04.2019
Британские депутаты возложили на РФ ответственность за действия, приведшие к приостановке ДРСМД
0
183
10:20 04.04.2019
В потребительскую корзину предлагают добавить витамины
0
169
10:05 04.04.2019
В Сенат США внесен законопроект о новых санкциях против РФ
0
220
10:00 04.04.2019
Число россиян, живущих с ВИЧ, превысило миллион - СМИ
0
201

Возврат к списку