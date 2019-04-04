Коллекторы выяснили причины отказа должников погашать кредиты
11:05 04.04.2019 Источник: РБК
Члены Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), объединяющей 38 участников рынка, провели опрос неплательщиков, по каким причинам они отказываются возвращать долг. Собранная НАПКА выборка охватила около 1 млн должников.
Финансовые затруднения у должника — самая частая причина отказа возвращать деньги, на нее приходится 47% всех ответов. Вторая по популярности причина не платить (13% неплательщиков) — должник не согласен с озвученной суммой долга. Еще 9% респондентов считают, что через суд они могут добиться уменьшения размера задолженности. Еще 7% опрошенных уверены, что полученные деньги возвращать им не придется вообще. Столько же среди отказников изначально не понявших условия кредитования. 4% опрошенных заявили, что не знают, как можно оплатить просроченный кредит. РБК
НОВОСТИ
- 12:20 04.04.2019
- Япония вновь выразила протест из-за учений на Ю.Курилах
- 12:05 04.04.2019
- НАТО усиливает ядерный компонент в военных учениях - Грушко
- 12:00 04.04.2019
- КС РФ признал законным повышение пенсионного возраста
- 11:32 04.04.2019
- Джо Байден объяснил, зачем трогал женщин
- 11:20 04.04.2019
- Король Саудовской Аравии подарил Ираку $1 млрд
- 11:00 04.04.2019
- США разработают систему обнаружения гиперзвуковых ракет
- 10:32 04.04.2019
- Британские депутаты возложили на РФ ответственность за действия, приведшие к приостановке ДРСМД
- 10:20 04.04.2019
- В потребительскую корзину предлагают добавить витамины
- 10:05 04.04.2019
- В Сенат США внесен законопроект о новых санкциях против РФ
- 10:00 04.04.2019
- Число россиян, живущих с ВИЧ, превысило миллион - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать