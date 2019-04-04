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Король Саудовской Аравии подарил Ираку $1 млрд

11:20 04.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Король Саудовской Аравии Салман Аль Сауд подарил Ираку $1 млрд. Как сообщил саудовский министр торговли и инвестиций, эти средства предназначены для строительство в Багдаде стадиона на 100 тыс. зрителей и спортивного городка. Место для этих объектов выберут власти Ирака при участии саудовской стороны. Как отмечают наблюдатели, Саудовская Аравия активно налаживает отношения с Багдадом, рассчитывая снизить влияние Ирана, на который иракские шииты ориентируются после падения режима Саддама Хусейна.  Эхо Москвы

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