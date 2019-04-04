Джо Байден объяснил, зачем трогал женщин
11:32 04.04.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Бывший вице-президент США Джо Байден ответил на обвинения в непристойном поведении с женщинами. Байден - наиболее вероятный соперник президента Дональда Трампа на выборах 2020 года. Объятия, показавшиеся нескольким женщинам неуместными, политик-демократ объяснил желанием "установить человеческий контакт".
Байден впервые прокомментировал заявления женщин, обвиняющих его в нарушении личных границ и неподобающем поведении. Свой видеоответ бывший вице-президент опубликовал в "Твиттере".
"Ребята, в ближайшие месяцы я буду говорить с вами о многих проблемах, и я всегда буду с вами откровенен, - пообещал Байден, который так и не объявил о вступлении в президентскую гонку, но считается кандидатом-фаворитом. - Сегодня я хочу поговорить о жестах поддержки и ободрения, которые я делал для женщин и некоторых мужчин, заставив их чувствовать себя некомфортно".
Он пояснил, что в течение всей своей карьеры старался устанавливать человеческий контакт: "Я думаю, это моя ответственность: я жму руки, я обнимаю людей, я хватаю мужчин и женщин за плечи и говорю: "Вы можете!", и вне зависимости от того, женщины это или мужчины, молодые или старые - я всегда был таким, стараясь показать, что я забочусь о них, что я слушаю".
"Социальные нормы начали меняться, времена изменились, и границы личного пространства установились заново, и я это понимаю, я понимаю", - сказал Байден. Он прокомментировал и непосредственно обвинения в нарушении личных границ, с которыми столкнулся в последние несколько дней: "Я слышу, что мне говорят, понимаю это и буду гораздо внимательнее - это моя ответственность (...) я буду более внимателен к личному пространству других людей". Русская служба Би-би-си
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