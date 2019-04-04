НАТО усиливает ядерный компонент в военных учениях - Грушко
12:05 04.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны НАТО усиливают ядерный компонент в проводимых военных учениях. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
"Страны НАТО усиливают ядерный компонент в учениях, проводимых как альянсом в целом, так и отдельными его странами, - отметил он, отвечая на вопрос ТАСС. - В частности, к учениям НАТО привлекаются стратегические бомбардировщики США, которые совершают полеты в крайне чувствительных для интересов безопасности России зонах".
НОВОСТИ
- 12:20 04.04.2019
- Япония вновь выразила протест из-за учений на Ю.Курилах
- 12:00 04.04.2019
- КС РФ признал законным повышение пенсионного возраста
- 11:32 04.04.2019
- Джо Байден объяснил, зачем трогал женщин
- 11:20 04.04.2019
- Король Саудовской Аравии подарил Ираку $1 млрд
- 11:05 04.04.2019
- Коллекторы выяснили причины отказа должников погашать кредиты
- 11:00 04.04.2019
- США разработают систему обнаружения гиперзвуковых ракет
- 10:32 04.04.2019
- Британские депутаты возложили на РФ ответственность за действия, приведшие к приостановке ДРСМД
- 10:20 04.04.2019
- В потребительскую корзину предлагают добавить витамины
- 10:05 04.04.2019
- В Сенат США внесен законопроект о новых санкциях против РФ
- 10:00 04.04.2019
- Число россиян, живущих с ВИЧ, превысило миллион - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать