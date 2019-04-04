НАТО усиливает ядерный компонент в военных учениях - Грушко

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО усиливают ядерный компонент в проводимых военных учениях. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Страны НАТО усиливают ядерный компонент в учениях, проводимых как альянсом в целом, так и отдельными его странами, - отметил он, отвечая на вопрос ТАСС. - В частности, к учениям НАТО привлекаются стратегические бомбардировщики США, которые совершают полеты в крайне чувствительных для интересов безопасности России зонах".

