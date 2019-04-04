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Япония вновь выразила протест из-за учений на Ю.Курилах

12:20 04.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Япония выразила протест России из-за учебных стрельб в  южной части Курил. «Это неприемлемо, поскольку имеет отношение к укреплению российского военного присутствия на четырёх северных островах», — говорится в заявлении МИДа Японии.

Ранее российская сторона уведомила Токио о том, стрельбы будут проводиться в начале апреля в районе Итурупа.

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