Япония вновь выразила протест из-за учений на Ю.Курилах
12:20 04.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Япония выразила протест России из-за учебных стрельб в южной части Курил. «Это неприемлемо, поскольку имеет отношение к укреплению российского военного присутствия на четырёх северных островах», — говорится в заявлении МИДа Японии.
Ранее российская сторона уведомила Токио о том, стрельбы будут проводиться в начале апреля в районе Итурупа.
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