Германский концерн Bayer подвергся хакерской атаке - СМИ
12:32 04.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германский фармацевтический концерн Bayer на протяжении года подвергался атакам со стороны хакеров. Об этом сообщила в четверг радиостанция "Байеришер рундфунк".
По ее информации, вредоносное программное обеспечение находилось в системе Bayer как минимум до конца марта этого года. Специалисты исходят из того, что за кибератакой стоит хакерская группа Winnti. "Наш центр по противодействию киберугрозам в начале 2018 года обнаружил признаки проникновения Winnti и запустил процесс [их] анализа", - отметили в компании, подчеркнув, что "признаков утечки данных" нет. Bayer заявил о случившемся в правоохранительные органы.
"Байеришер рундфунк" утверждает, что немецкие эксперты в области безопасности информационных технологий считают, что Winnti якобы действует в интересах китайской стороны. Есть подозрения, что эта же группа в 2016 году совершила кибератаку на концерн Thyssenkrupp.
С начала года подобным хакерским нападениям со стороны Winnti подверглись как минимум три немецкие фирмы среднего звена, сообщила радиостанция. По данным Федерального ведомства по безопасности информационной техники ФРГ (BSI), речь идет о компаниях, занятых в области химии, машиностроения и программного обеспечения.
НОВОСТИ
- 13:32 04.04.2019
- Счетная палата проверит траты на Байконур
- 13:20 04.04.2019
- Российская сборная поднялась на 46 место в рейтинге FIFA
- 13:05 04.04.2019
- Полиция Британии подготовила план на случай беспорядков из-за Brexit
- 13:00 04.04.2019
- Зеленский заявил, что не видит близких для себя людей среди "старых политиков" Украины
- 12:20 04.04.2019
- Япония вновь выразила протест из-за учений на Ю.Курилах
- 12:05 04.04.2019
- НАТО усиливает ядерный компонент в военных учениях - Грушко
- 12:00 04.04.2019
- КС РФ признал законным повышение пенсионного возраста
- 11:32 04.04.2019
- Джо Байден объяснил, зачем трогал женщин
- 11:20 04.04.2019
- Король Саудовской Аравии подарил Ираку $1 млрд
- 11:05 04.04.2019
- Коллекторы выяснили причины отказа должников погашать кредиты
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать