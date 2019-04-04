Германский концерн Bayer подвергся хакерской атаке - СМИ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германский фармацевтический концерн Bayer на протяжении года подвергался атакам со стороны хакеров. Об этом сообщила в четверг радиостанция "Байеришер рундфунк".

По ее информации, вредоносное программное обеспечение находилось в системе Bayer как минимум до конца марта этого года. Специалисты исходят из того, что за кибератакой стоит хакерская группа Winnti. "Наш центр по противодействию киберугрозам в начале 2018 года обнаружил признаки проникновения Winnti и запустил процесс [их] анализа", - отметили в компании, подчеркнув, что "признаков утечки данных" нет. Bayer заявил о случившемся в правоохранительные органы.



"Байеришер рундфунк" утверждает, что немецкие эксперты в области безопасности информационных технологий считают, что Winnti якобы действует в интересах китайской стороны. Есть подозрения, что эта же группа в 2016 году совершила кибератаку на концерн Thyssenkrupp.



С начала года подобным хакерским нападениям со стороны Winnti подверглись как минимум три немецкие фирмы среднего звена, сообщила радиостанция. По данным Федерального ведомства по безопасности информационной техники ФРГ (BSI), речь идет о компаниях, занятых в области химии, машиностроения и программного обеспечения.

