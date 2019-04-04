0
0
138
НОВОСТИ

Германский концерн Bayer подвергся хакерской атаке - СМИ

12:32 04.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германский фармацевтический концерн Bayer на протяжении года подвергался атакам со стороны хакеров. Об этом сообщила в четверг радиостанция "Байеришер рундфунк".

По ее информации, вредоносное программное обеспечение находилось в системе Bayer как минимум до конца марта этого года. Специалисты исходят из того, что за кибератакой стоит хакерская группа Winnti. "Наш центр по противодействию киберугрозам в начале 2018 года обнаружил признаки проникновения Winnti и запустил процесс [их] анализа", - отметили в компании, подчеркнув, что "признаков утечки данных" нет. Bayer заявил о случившемся в правоохранительные органы.

"Байеришер рундфунк" утверждает, что немецкие эксперты в области безопасности информационных технологий считают, что Winnti якобы действует в интересах китайской стороны. Есть подозрения, что эта же группа в 2016 году совершила кибератаку на концерн Thyssenkrupp.

С начала года подобным хакерским нападениям со стороны Winnti подверглись как минимум три немецкие фирмы среднего звена, сообщила радиостанция. По данным Федерального ведомства по безопасности информационной техники ФРГ (BSI), речь идет о компаниях, занятых в области химии, машиностроения и программного обеспечения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 04.04.2019
Счетная палата проверит траты на Байконур
0
54
13:20 04.04.2019
Российская сборная поднялась на 46 место в рейтинге FIFA
0
79
13:05 04.04.2019
Полиция Британии подготовила план на случай беспорядков из-за Brexit
0
109
13:00 04.04.2019
Зеленский заявил, что не видит близких для себя людей среди "старых политиков" Украины
0
115
12:20 04.04.2019
Япония вновь выразила протест из-за учений на Ю.Курилах
0
172
12:05 04.04.2019
НАТО усиливает ядерный компонент в военных учениях - Грушко
0
187
12:00 04.04.2019
КС РФ признал законным повышение пенсионного возраста
0
187
11:32 04.04.2019
Джо Байден объяснил, зачем трогал женщин
0
224
11:20 04.04.2019
Король Саудовской Аравии подарил Ираку $1 млрд
0
215
11:05 04.04.2019
Коллекторы выяснили причины отказа должников погашать кредиты
0
239

Возврат к списку