Зеленский заявил, что не видит близких для себя людей среди "старых политиков" Украины
13:00 04.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский заявил, что не видит близких себе по взглядам людей среди "старых политиков" страны.
"Среди старых политиков таких нет. Среди моей команды - есть, но их больше, чем трое", - сказал он, отвечая на просьбу "Радио Свобода" назвать трех наиболее близких ему людей в "украинском политикуме".
По результатам подсчета итогов голосования в первом туре президентских выборов, который прошел на Украине в минувшее воскресенье, Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, действующего президента страны Петра Порошенко поддержали 15,95% избирателей. Второй тур выборов назначен на 21 апреля, ему будут предшествовать дебаты, которые пройдут на самом большом киевском стадионе "Олимпийский".
НОВОСТИ
- 13:32 04.04.2019
- Счетная палата проверит траты на Байконур
- 13:20 04.04.2019
- Российская сборная поднялась на 46 место в рейтинге FIFA
- 13:05 04.04.2019
- Полиция Британии подготовила план на случай беспорядков из-за Brexit
- 12:32 04.04.2019
- Германский концерн Bayer подвергся хакерской атаке - СМИ
- 12:20 04.04.2019
- Япония вновь выразила протест из-за учений на Ю.Курилах
- 12:05 04.04.2019
- НАТО усиливает ядерный компонент в военных учениях - Грушко
- 12:00 04.04.2019
- КС РФ признал законным повышение пенсионного возраста
- 11:32 04.04.2019
- Джо Байден объяснил, зачем трогал женщин
- 11:20 04.04.2019
- Король Саудовской Аравии подарил Ираку $1 млрд
- 11:05 04.04.2019
- Коллекторы выяснили причины отказа должников погашать кредиты
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать