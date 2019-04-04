Зеленский заявил, что не видит близких для себя людей среди "старых политиков" Украины

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский заявил, что не видит близких себе по взглядам людей среди "старых политиков" страны.

"Среди старых политиков таких нет. Среди моей команды - есть, но их больше, чем трое", - сказал он, отвечая на просьбу "Радио Свобода" назвать трех наиболее близких ему людей в "украинском политикуме".



По результатам подсчета итогов голосования в первом туре президентских выборов, который прошел на Украине в минувшее воскресенье, Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, действующего президента страны Петра Порошенко поддержали 15,95% избирателей. Второй тур выборов назначен на 21 апреля, ему будут предшествовать дебаты, которые пройдут на самом большом киевском стадионе "Олимпийский".

