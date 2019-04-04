Полиция Британии подготовила план на случай беспорядков из-за Brexit

13:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Британская полиция подготовила план на случай беспорядков из-за Brexit. Он предусматривает быстрое развёртывание 10 тысяч сотрудников, передаёт телеканал Sky News.

В полиции сообщили, что правоохранители должны быть готовы в течение 24 часов отреагировать на любые значимые беспорядки из-за Brexit во всех частях Соединённого Королевства. При этом отмечается, что такие масштабные меры не рассчитаны на длительный промежуток времени.



За неделю количество правонарушений, так или иначе связанных со спорами вокруг выхода Великобритании из ЕС, удвоилось — с 25 по 31 марта их было зафиксировано 26, а неделей ранее 11. Говорит Москва

