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НОВОСТИ

Счетная палата проверит траты на Байконур

13:32 04.04.2019 Источник: РОСБАЛТ

Счетная палата РФ (СП) в этом году проведет анализ использования средств федерального бюджета, выделенных с 2016 года космодрому Байконур. Об этом сообщается в материалах СП. Экспертно-аналитическое мероприятие пройдет в Роскосмосе, Центре имени М. В. Хруничева, РКК «Прогресс» и других профильных структурах.

Космодром Байконур расположен в Казахстана. В 1994 году Россия заключила с Казахстаном договор о 20-летней аренде Байконура, в 2004 году аренда была продлена до 2050 года.  Росбалт

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