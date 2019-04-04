Каждый пятый россиянин хочет эмигрировать - Gallup

15:00 Источник: Эхо Москвы

Гэллап: Каждый пятый россиянин хочет эмигрировать. Американская компания Гэллап, которая проводила опрос, называет этот показатель рекордным с 2007 года. Тогда, кстати, имея такую возможность, уехали бы из страны 17 процентов россиян. Самые желаемые направления россиян – Германия и Соединённые Штаты. Эхо Москвы