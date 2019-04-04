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Президент Эстонии выступила против сохранения школьного образования на русском

16:00 04.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила в четверг с утверждением, что сохраняющаяся в стране двуязычная система школьного образования представляет угрозу для эстонского языка и культуры, а также для сплоченности общества.

"Бессрочное продолжение [функционирования] двуязычной школьной системы является угрозой для существования эстонского языка и культуры и никак не увеличивает сплоченность эстонского государства, - сказала она, выступая в парламенте. - У нас один государственный язык. Наша ответственность заключается в том, чтобы им владели все дети, идущие из детского сада в школу, и тем более выпускники школ".

В регионах Эстонии работают 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается. В русских школах Эстонии обучаются свыше 20% школьников страны. На русском языке в них могут преподавать не более 40% предметов.

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