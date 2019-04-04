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Ватикан признал виновным в педофилии архиепископа с Гуама и сменил архиепископа Вашингтона

15:32 04.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Апостольский трибунал Конгрегации вероучения подтвердил первоначальный обвинительный приговор архиепископу Аганьи (остров Гуам, США) Энтони Саблан-Апурону за преступления в отношении несовершеннолетних. Как сообщает в четверг служба печати Святого престола, трибунал не принял апелляцию священнослужителя, в результате приговор становится окончательным и не подлежит пересмотру.

73-летнему прелату предписано покинуть все посты в церкви, а также запрещено даже временное проживание в архиепархии.

Служба печати также сообщает, что Папа Франциск назначил монсеньера Уилтона Грегори архиепископом Вашингтона. Он занял место кардинала Дональда Вюрла, который в прошлом году подал в отставку в результате скандала о педофилии. В частности, он обвинялся в сокрытии преступлений, совершенных в отношении детей его подчиненными.

В конце февраля в Ватикане по инициативе Папы Франциска прошел саммит по вопросам защиты несовершеннолетних. Эта встреча католических иерархов со всех континентов стала ответом на разгоревшийся несколько лет назад скандал о преступлениях священников-педофилов. Такие случаи, как выяснилось, затронули все католические общины и сильно ударили по репутации церкви. На прошлой неделе понтифик обнародовал ряд документов, ужесточающих меры по защите прав несовершеннолетних в лоне церкви.

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