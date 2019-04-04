Скончался режиссер Георгий Данелия
15:05 04.04.2019 Источник: Вести.Ru
На 89-м году ушел из жизни режиссер Георгий Данелия. О его смерти сообщила семья режиссера, передает "Россия 24".
В последнее время он тяжело болел — был госпитализирован в реанимацию с воспалением легких.
Данелия был автором таких культовых картин, как "Мимино", "Афоня", "Осенний марафон", "Я шагаю по Москве", "Сережа", "Кин-дза-дза". Вести.Ru
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