Скончался режиссер Георгий Данелия

15:05 Источник: Вести.Ru

На 89-м году ушел из жизни режиссер Георгий Данелия. О его смерти сообщила семья режиссера, передает "Россия 24".

В последнее время он тяжело болел — был госпитализирован в реанимацию с воспалением легких.



Данелия был автором таких культовых картин, как "Мимино", "Афоня", "Осенний марафон", "Я шагаю по Москве", "Сережа", "Кин-дза-дза". Вести.Ru

