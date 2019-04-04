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Команда Зеленского заподозрила Google в подыгрывании Порошенко

17:12 04.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Команда кандидата в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского сообщила о блокировании их рекламного аккаунта со стороны Google, заподозрив в этом факте влияние центральной власти страны. Об этом заявлено в телеграм- канале команды Зеленского.

"Окей, Google, а как насчет честных отношений? Нам заблокировали рекламный аккаунт в Google без объяснения причин. Также мы обнаружили, что показатели просмотров видео не соответствуют действительной статистике", - сказано в сообщении.

Кроме этого, у Зеленского обратили внимание на то, что во вкладку "Тренды" не попало его видеообращение о дебатах, "которое набрало 800 тысяч просмотров за 15 часов".

Команда Зеленского связывает это с влиянием власти на Google. "Что, наша власть пытается и вас купить?" - сказано в сообщении.

Накануне Владимир Зеленский записал видеобращение, в котором предложил Петру Порошенко встретиться на дебатах перед вторым туром президентских выборов на киевском стадионе "Олимпийский". Глава государства предложение принял.

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