НАТО расширяет поддержку Украины и Грузии

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация Североатлантического договора (НАТО) согласовала меры повышения своей осведомленности о ситуации в Черном море, а также поддержки Украины и Грузии. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он комментировал ход совещания глав внешнеполитических ведомств стран - участниц НАТО в Вашингтоне.

"Мы согласовали пакет мер, призванных улучшить нашу ситуационную осведомленность, а также расширить нашу поддержку как Грузии, так и Украины, в таких сферах, как подготовка военно-морских сил и береговых охран, портовых визитов и учений, обмена информацией", - сказал Столтенберг.