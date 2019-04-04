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НОВОСТИ

НАТО расширяет поддержку Украины и Грузии

18:30 04.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация Североатлантического договора (НАТО) согласовала меры повышения своей осведомленности о ситуации в Черном море, а также поддержки Украины и Грузии. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он комментировал ход совещания глав внешнеполитических ведомств стран - участниц НАТО в Вашингтоне.

"Мы согласовали пакет мер, призванных улучшить нашу ситуационную осведомленность, а также расширить нашу поддержку как Грузии, так и Украины, в таких сферах, как подготовка военно-морских сил и береговых охран, портовых визитов и учений, обмена информацией", - сказал Столтенберг.

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