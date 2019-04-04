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В Украине мошенники уже продают "билеты" на дебаты Порошенко и Зеленского

19:03 04.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация о возможном проведении дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на киевском стадионе "Олимпийский" стала поводом для активизации мошенников. Злоумышленники предлагают украинцам "купить билет" на политическое событие года за 187 гривен (7 долларов).

"В объявлении сказано, что билет на дебаты на 19 апреля можно купить по 187 гривен, перечислив средства на карту, номер которой мужчина отправил журналисту УНН в смс- сообщении. После перевода средств мужчина пообещал отправить на почту журналиста "нотариально заверенный билет", - говорится в сообщении украинского агентства УНН. Однако после перечисления указанной суммы телефон "продавца" стал недоступен для звонков, однако само объявление о билетах остается в открытом доступе.

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