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Тримп пригрозил Мексике пошлинами на автомобили

20:00 04.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США намерены ввести пошлины на автомобили из Мексики, если власти этой страны не остановят наркотрафик через границу. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп во время брифинга для прессы в Белом доме.

"Если Мексика не станет помогать [с борьбой с наркотрафиком], то мы введем пошлины на их машины", - заявил он. "Я это сделаю, это не игра", - добавил Трамп. "Если и это не остановит наркотрафик, то мы закроем границу", - подчеркнул американский лидер, отметив, что на принятие эффективных мер у властей Мексики есть год.

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