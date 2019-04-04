Тримп пригрозил Мексике пошлинами на автомобили
20:00 04.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США намерены ввести пошлины на автомобили из Мексики, если власти этой страны не остановят наркотрафик через границу. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп во время брифинга для прессы в Белом доме.
"Если Мексика не станет помогать [с борьбой с наркотрафиком], то мы введем пошлины на их машины", - заявил он. "Я это сделаю, это не игра", - добавил Трамп. "Если и это не остановит наркотрафик, то мы закроем границу", - подчеркнул американский лидер, отметив, что на принятие эффективных мер у властей Мексики есть год.
Новости
- 21:15 04.04.2019
- Цена на нефть марки Brent перевалила за 70 долл
- 20:30 04.04.2019
- Израиль скоро станет четвертой страной, доставившей свой аппарат на Луну
- 20:26 04.04.2019
- Московских школьников научили преодолевать арктические полыньи на пути к Северному полюсу
- 19:03 04.04.2019
- В Украине мошенники уже продают "билеты" на дебаты Порошенко и Зеленского
- 18:30 04.04.2019
- НАТО расширяет поддержку Украины и Грузии
- 17:57 04.04.2019
- Новый проект Московского кредитного банка и "Азбуки вкуса" помогает экологии Москвы
- 17:48 04.04.2019
- На заводе в Дзержинске произошел взрыв - источник
- 17:12 04.04.2019
- Команда Зеленского заподозрила Google в подыгрывании Порошенко
- 17:00 04.04.2019
- Госдуме предложили ограничить право журналистов на съемку в избиркомах
- 16:32 04.04.2019
- Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП с шестью жертвами, работал нелегально - Ространснадзор
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать