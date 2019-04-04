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Израиль скоро станет четвертой страной, доставившей свой аппарат на Луну

20:30 04.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильский космический аппарат "Берешит" (название первой библейской книги Бытия на иврите - прим. ТАСС) совершил в четверг маневр по переходу на орбиту вокруг Луны в преддверии запланированного на 11 апреля прилунения. Об этом сообщила в "Твиттере" израильская компания SpaceIL ("Спейс-Ил"), которая управляет миссией.

"Критически важный захват лунной орбиты прошел успешно. "Берешит" теперь выходит на эллиптический курс вокруг Луны, приближаясь к историческому прилунению", - говорится в публикации. Эксперты называют сегодняшний маневр одним из самых сложных на пути к Луне.

21 февраля американская компания SpaceX ("Спейс-экс") вывела "Берешит" на траекторию полета к Луне. В случае успешного прилунения 11 апреля Израиль станет четвертой страной после России, США и Китая, доставившей автоматическую станцию на поверхность естественного спутника Земли.

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