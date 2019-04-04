Московских школьников научили преодолевать арктические полыньи на пути к Северному полюсу
20:26 04.04.2019
Московские школьники, которые в ближайшее время отправятся к Северному полюсу, отработали навыки форсирования полыньи, что понадобится им в лыжном походе по Арктике. На поисково-спасательной станции в «Строгино» на Строгинском затоне семь старшеклассников тренировались вместе с полярным путешественником Матвеем Шпаро, возглавляющим экспедицию.
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Не всем психологически легко залезть в полынью даже в Москве.
Фото предоставлено "Лабораторией путешествий"
Как уже сообщала «НГ» в школах столицы после специального конкурса были выбраны 14 старшеклассников, готовых участвовать в походе Арктику. Команду разделили на два экспедиционных отряда – «Барнео» и «Полюс», в каждом из которых по 7 человек. Участники первого отряда будут проводить эксперименты и опыты на одноименной научно-исследовательской станции в Центральной Арктике. Участники второго на лыжах отправятся к Северному полюсу. Оба отряда прошли серию тренировок и учебно-тренировочных сборов: «Полюс» – в Карелии, «Барнео» – в подмосковной Рузе. Испытание ледяной водой завершало подготовку «Полюса» перед стартом экспедиции.
В гидрокостюмах юные полярники учились преодолевать водные препятствия, которые им могут встретиться на маршруте. Несмотря на весну, затон покрыт льдом толщиной около 20 см и потому для тренировки спасатели подготовили проруби, где участники похода опробовали специальные сухие гидрокостюмы, надеваемые прямо на одежду. Материал, из которого сделаны оранжевые «скафандры», не только не дает полярнику промокнуть в воде и обеспечивает теплоизоляцию, но и защищает от возможных повреждений и травм в океане.
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Участники похода учились плавать и переправлять грузы среди льдин.
Фото предоставлено "Лабораторией путешествий"
В московских школах недавно проходили «Уроки от полярника», которые вели участники прошлогодней экспедиции, и, по их словам, умение преодолеть полыньи очень важно в походе к полюсу. Трещины между льдинами встречаются регулярно, при этом многим психологически непросто без подготовки залезать на морозе в воду, особенно с учетом того, что погружаться приходится в Северный Ледовитый океан. Кроме того, путешественникам важно еще до попадания в Арктику понимать, как правильно плыть в громоздком гидрокостюме и научиться переправлять груз через полынью.
В ближайшие дни путешественники отряда «Полюс» вместе с Матвеем Шпаро на лыжах дойдут до Северного полюса и там водрузят флаги своих школ, а участники отряда «Барнео» во главе с победителем конкурса «Учитель года Москвы – 2018» Игнатом Игнатовым проведут ряд исследований по запросу научных российских институтов.
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