Цена на нефть марки Brent перевалила за 70 долл
21:15 04.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,02 п. п. по состоянию на 20:53 мск - до 70,03 долларов за баррель, свидетельствуют данные биржи.
В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня 70 долларов за баррель 12 ноября 2018 года.
НОВОСТИ
- 20:30 04.04.2019
- Израиль скоро станет четвертой страной, доставившей свой аппарат на Луну
- 20:26 04.04.2019
- Московских школьников научили преодолевать арктические полыньи на пути к Северному полюсу
- 20:00 04.04.2019
- Тримп пригрозил Мексике пошлинами на автомобили
- 19:03 04.04.2019
- В Украине мошенники уже продают "билеты" на дебаты Порошенко и Зеленского
- 18:30 04.04.2019
- НАТО расширяет поддержку Украины и Грузии
- 17:57 04.04.2019
- Новый проект Московского кредитного банка и "Азбуки вкуса" помогает экологии Москвы
- 17:48 04.04.2019
- На заводе в Дзержинске произошел взрыв - источник
- 17:12 04.04.2019
- Команда Зеленского заподозрила Google в подыгрывании Порошенко
- 17:00 04.04.2019
- Госдуме предложили ограничить право журналистов на съемку в избиркомах
- 16:32 04.04.2019
- Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП с шестью жертвами, работал нелегально - Ространснадзор
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать