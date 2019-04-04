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НОВОСТИ

Цена на нефть марки Brent перевалила за 70 долл

21:15 04.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,02 п. п. по состоянию на 20:53 мск - до 70,03 долларов за баррель, свидетельствуют данные биржи.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня 70 долларов за баррель 12 ноября 2018 года.

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