Цена на нефть марки Brent перевалила за 70 долл

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,02 п. п. по состоянию на 20:53 мск - до 70,03 долларов за баррель, свидетельствуют данные биржи.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня 70 долларов за баррель 12 ноября 2018 года.