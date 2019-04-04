Стотенберг: Мы наращиваем наши усилия в Черном море...
21:45 04.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главы внешнеполитических ведомств стран - участниц НАТО решили в четверг расширить масштабы разведывательных операций в Черном море, а также увеличить число учений в регионе с Украиной и Грузией. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он комментировал итоги состоявшегося в Вашингтоне заседания Североатлантического совета.
"Мы наращиваем наши усилия в Черном море или Черноморском регионе. Мы только что согласовали пакет мер по увеличению [масштабов] разведдеятельности, учениям и по всем вопросам, которые, как мы твердо убеждены, важны для региона Черного моря, и, конечно, для работы с нашими партнерами - Грузией и Украиной", - подчеркнул Столтенберг.
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