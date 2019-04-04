Помпео: По поводу расширения присутствия на Балтике НАТО решений не принимало

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация Североатлантического договора (НАТО) не принимала на нынешней встрече в Вашингтоне никаких решений о расширении масштабов своего военного присутствия в Прибалтике. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в четверг на пресс-конференции по итогам двухдневного совещания глав внешнеполитических ведомств стран - участниц НАТО.

Как отметил шеф американской дипломатии, Североатлантический альянс постоянно обсуждает вопрос "о надлежащей дислокации ресурсов". "Где нам нужно делать больше?.. Мы, безусловно, говорили об этом как о географическом вопросе. Так что сегодня в плане государств Балтии мне добавить нечего", - заявил Помпео.