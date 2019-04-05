Америка и Китай в течение месяца могут прийти к торговому соглашению - Трамп

23:59 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и Китай могут достичь соглашения по торговле и объявить об этом в течение приблизительно месяца. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме с вице- премьером Госсовета КНР Лю Хэ, который прибыл в американскую столицу на очередной раунд переговоров по урегулированию спора в сфере торговли двух стран. Его слова приводит агентство Рейтер.

Обе стороны также подтвердили, что в переговорах удалось достичь "огромного прогресса". По словам Трампа, разногласия остаются по вопросам пошлин и воровства интеллектуальной собственности.