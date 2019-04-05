Минздрав РФ предлагает наказывать за распространение призывов к отказу от прививок
09:05 05.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минздрав РФ готовит пакет законопроектов, которые предусматривают запрет на распространение информации с призывами к отказу от вакцинации, а также ответственность за публикацию таких обращений. Об этом сообщила первый замглавы ведомства Татьяна Яковлева в ответ на депутатский запрос зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля по поводу ситуации с иммунопрофилактикой и отказами населения от прививок.
"Через СМИ, сеть "Интернет", религиозные секты и так далее наблюдается распространение большого количества информации, касающейся вакцин и вакцинации, которая зачастую не является объективной и подрывает доверие граждан к вакцинации", - отметила первый заместитель министра (копия письма есть в распоряжении ТАСС). "Учитывая масштабность распространения в настоящее время в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях информации, содержащей призывы к отказу от вакцинации, мероприятия по иммунопрофилактике являются эффективными не в полной мере", - констатировала она.
В связи с этим ведомством разрабатывается проект закона, которым "устанавливается запрет распространения информации, содержащей публичные призывы к отказу от вакцинации", подчеркнула Яковлева. Под призывами понимается "обращение к другим лицам с целью побудить их к отказу от вакцинации", уточнила она.
"Кроме того, ответственность за нарушение запрета <...> будет предусмотрена проектом федерального закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях" в части установления ответственности за распространение в СМИ, а также в информационно- телекоммуникационных сетях информации, содержащей призывы к отказу от вакцинации", - указала первый замминистра.
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