Роскомнадзор возьмет под контроль кабельные телеканалы

10:00 Источник: НГ-Online

Операторов кабельного телевидения обяжут предоставлять доступ к своим сетям для установки специального оборудования, чтобы Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) могла отслеживать контент телеканалов. Соответствующие изменения ведомство предлагает внести в закон «О связи», Роскомнадзор уже подготовил законопроект и опубликовал для общественного обсуждения.

Инициаторы инициативы утверждают, что она не приведет к дополнительным расходам ни со стороны кабельного ТВ, ни со стороны федерального бюджета. При этом, какое конкретно оборудование предлагается смонтировать, не уточняется. Предположительно, речь идёт о специальных комплексах, которые будут записывать контент кабельных телесетей. Это позволит контролировать соблюдение ими закона «О СМИ».

Вера Цветкова